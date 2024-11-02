ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025...

يستقبل النصر نظيره العين الإماراتي في مباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب الأول بارك.

ويريد النصر عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي خسره الموسم الماضي بعد الخروج أمام العين الإماراتي بالذات.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة النصراويون في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته ضد العين على موقع "فيكتوري أرينا" الخاص بملعب الأول بارك.

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبه 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه النصر والعين من 40 ريال سعودي وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

فئة التذكرة السعر خلف المرمى 40 -45 ريال سعودي زوايا الملعب 50 ريال سعودي أطراف الواجهة 70 ريال سعودي منتصف الواجهة 105 ريال سعودي

ما موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.