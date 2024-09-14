ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

يستقبل الأهلي نظيره برسبوليس الإيراني في افتتاحية مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
ويريد الأهلي عدم التفريط في أي نقاط خصوصًا على أرضه للدخول بشكل قوي في البطولة التي تقام بنظام جديد.
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة في دوري روشن السعودي 2024-2025.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته أمام برسبوليس على موقع "وي بوك"..
المباراة التالية
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ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..
ما موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2024؟
تقام مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|المعلق
|الأهلي - برسبوليس
|الإثنين 16 سبتمبر 2024
21:00 السعودية ومصر
|beIN AFC 3
الكأس 10
|الأمير عبدالله الفيصل
|حفيظ دراجي
سمير المعيرفي
ما الشروط والأحكام الواجب توافرها لشراء تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
- بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية:
- دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.
- يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل اكبر من سنة).
- سعر التذكرة غير مسترد.
- في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصة Webook سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع
- في حالة إلغاء الفعالية الرياضية أو إعادة جدولتها لأسباب قانونية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو لأسباب خارجة عن إرادتنا، فستكون التذاكر فعّالة لتاريخ المباراة الجديدة المحددة من قبل الجهات المعنية.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج. سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية.
- لا يسمح باصطحاب الحيوانات.
- لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.
- التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.
- الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية.
- تحتفظ الجهة المنظمة بالحق في رفض قبول دخول مشجعي الفرق الرياضية أو الطلب منهم مغادرة الموقع وذلك عند دخولهم أقسام مشجعي الفريق الآخر في الملعب. يرجى ملاحظة أنه لا يحق استرداد أي مبلغ أو تعويض في مثل هذه الحالات.
- يجب على المشجعين الذين حجزوا مقاعد في قسم معين بعد اختيار الفريق المفضل بالملعب الالتزام بارتداء الملابس الداعمة للفريق الذي اختاروه حصريًا. علاوة على ذلك، من الضروري الإشارة بوضوح إلى أنه لن يُسمح بالدخول للأفراد الذين ينتهكون هذه السياسة من خلال ارتداء ملابس الفريق المنافس.