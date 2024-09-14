ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

يستقبل الأهلي نظيره برسبوليس الإيراني في افتتاحية مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ويريد الأهلي عدم التفريط في أي نقاط خصوصًا على أرضه للدخول بشكل قوي في البطولة التي تقام بنظام جديد.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة في دوري روشن السعودي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته أمام برسبوليس على موقع "وي بوك"..

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ما أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

ما موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2024؟

تقام مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الأهلي - برسبوليس الإثنين 16 سبتمبر 2024

21:00 السعودية ومصر beIN AFC 3

الكأس 10 الأمير عبدالله الفيصل حفيظ دراجي

سمير المعيرفي

ما الشروط والأحكام الواجب توافرها لشراء تذاكر مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية:

دخول الأطفال: الدخول مجاني للأطفال أقل من سنة واحدة.

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل اكبر من سنة).

سعر التذكرة غير مسترد.

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