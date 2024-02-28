ما هي طرق حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وما الأسعار؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في مباراة الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟

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يستقبل ملعب المملكة أرينا، قمة الجولة 22 في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الهلال، أمام الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية.

الهلال صاحب الأرض والجمهور، يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم، ويتصدر ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط، ويدخل مباراة الاتحاد بمعنويات مرتفعة بهدف مواصلة الانتصارات للاستمرار على صدارة الترتيب والعودة لحصد اللقب.

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أما الاتحاد، فبدأ في العودة لتقديم مستويات جيدة في الآونة الأخيرة ويرغب في تجاوز خسارة مباراة الدور الأول والاستعداد بصورة أفضل للمواجهة ذاتها بعد أيام في دوري أبطال آسيا.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبرتطبيق Blu Store

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يمكن تحميل تطبيق Blu Store من هنا على الهواتف أندرويد

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار التذاكر من 115 ريال سعودي

الفئة السعر خلف المرمى 115-143 ريال سعودي أطراف الواجهة 287 ريال سعودي الواجهة 345 ريال سعودي فضية 2300 ريال سعودي ذهبية 2875 ريال سعودي دايموند 5750 ريال سعودي

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 1 مارس 2024، على ملعب المملكة أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الجمعة 1 مارس 2024،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Sports HD 1

شاهد المملكة أرينا

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها.

التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.

بشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكافة الأحكام والشروط والامتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.

في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:

يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.

يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

الإقرار و الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام (لمشاهدة اللائحة اضغط هنا)

جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.

يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

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