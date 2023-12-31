تعرف على جميع التحركات الرسمية لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا "أولد ترافورد"...

مع بداية سوق الانتقالات بفترتيها في كل عام، تتطلع جماهير مانشستر يونايتد لتدعيم فريقها بعدد من الصفقات أملاً في العودة لمنصات التتويج وتصحيح مسار الفريق.

ويمر مانشستر يونايتد، بفترة صعبة في الموسم الحالي، ويعاني من تراجع النتائج والأداء تحت قيادة المدرب تين هاج.

وتطمح جماهير الشياطين الحمر، أن يدخل فريقها مع الإدارة الجديدة سوق الانتقالات الشتوية بقوة، للتعاقد مع بعض الأسماء التي تساعد الفريق على العودة إلى مكانته التي يستحقها.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف مانشستر يونايتد في ميركاتو شتاء 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى ملعب "أولد ترافورد".

ما صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

لم يعلن مانشستر يونايتد، حتى الآن عن أي صفقات رسمية في شتاء 2024، ولكن ارتبط بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي.

حسم التعاقد مع مهاجم، يعتبر أولوية بالنسبة للشياطين وارتبط الفريق بالتعاقد مع بعض من المهاجمين مثل جوشوا زيركزي لاعب بولونيا، او جاراد برانثويت لاعب إيفرتون.

من رحل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

لم يرحل أي لاعب عن صفوف مانشستر يونايتد، في شتاء 2024 بشكل رسمي، ولكن في ظل توتر العلاقة بين جادون سانشو والمدرب تين هاج، قد نرى الجناح الإنجليزي خارج مسرح الأحلام في يناير.

ومع تراجع مستوى العديد من اللاعبين، قد ترحل بعض الأسماء من مانشستر يونايتد، مثل كاسيميرو الذي ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي.