تعرف على جميع التحركات الرسمية لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا ملعب الاتحاد...

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واحدًا من بين أكثر الأندية إنفاقًا في السنوات الأخيرة، ويسعى دائمًا إلى التعاقد مع أفضل لاعبين، سواء من داخل إنجلترا أو خارجها.

وبعد نجاح مانشستر سيتي، في الموسم الماضي بتحقيقه لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بكل تأكيد سيسعى لمواصلة النجاحات والهيمنة على البطولات من جديد، وسيعمل على تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي قبل فترة الحسم في الموسم.

ويعاني مانشستر سيتي بشكل كبير هذا الموسم، سواء بسبب الإصابات أو الإرهاق مع عدم وجود دكة بدلاء قوية مما سيدفع إدارة الفريق الإنجليزي، للدخول بقوة في الانتقالات الشتوية.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف مانشستر سيتي في ميركاتو شتاء 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى ملعب "الاتحاد".

ما صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

لم يعلن مانشستر سيتي، حتى الآن عن أي صفقات رسمية في شتاء 2024، ولكن ارتبط بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي.

وتسعى إدارة سيتي، لتعزيز مركز خط الوسط، وبالفعل ارتبط بالتعاقد مع يوسف فوفانا لاعب موناكو الفرنسي، وكذلك إزيكييل بالاسيوس، لاعب باير ليفركوزن.

من رحل عن مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

لم يرحل أي لاعب عن صفوف مانشستر سيتي، في شتاء 2024 بشكل رسمي، وإن كانت التقارير الصحفية تشير إلى احتمال مغادرة كالفين فيليبس، في ظل اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد معه.