تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا آنفيلد...

تحول نادي ليفربول الإنجليزي إلى قوة لا يستهان بها سواء في كرة القدم الإنجليزية أو في أوروبا، وذلك بعدما حقق العديد من البطولات محليًا وأوروبيًا تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي، نشاطًا كبيرًا لكتيبة المدرب يورجن كلوب، بالتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي، وماك أليستر، بالإضافة إلى الياباني واتارا إيندو، جرافينبيرش.

ويستهدف الريدز لمواصلة تدعيم صفوفه، للاستمرار في المنافسة على الألقاب، خاصة وأنه يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في نهاية عام 2024، وسيدخل سوق الانتقالات الشتوية 2024 بقوة.

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وفي هذا التقرير من "جول.كوم" نستعرض معكم الصفقات التي تعاقد معها ليفربول في شتاء 2024، والراحلين عن صفوف "الريدز".

ما صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

بخلاف قطع إعارة فابيو كارفاليو، من صفوف لايبزيج الألماني، لم يتعاقد ليفربول، حتى الآن مع أي لاعب بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي لعام 2024.

وارتبط الريدز بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، خلال شهر يناير وعلى رأسهم الجناح الأيمن لفريق يوهان باكايوكو، كما تدرس إدارة الريدز تعزيز الجانب الدفاعي للفريق، في ظل الإصابات التي يعاني منها الخط الخلفي.

من رحل عن ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

حتى الآن لم يرحل أي لاعب عن ليفربول في شتاء 2024، وربما تكشف الأيام القليلة القادمة عن اللاعبين الراحلين عن صفوف "الريدز" في يناير 2024.