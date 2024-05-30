تعرف على جميع التحركات الرسمية لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة سانتياجو برنابيو..

شهد موسم 2023-2024، العديد من النجاحات لنادي ريال مدريد، بعد استعادة لقب الدوري الإسباني، ولقب كاس السوبر الإسباني، وتقديم مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا.

وتسعى إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، لمواصلة تلك النجاحات في الموسم الجديد، والحفاظ على النجاحات يبدأ من مواصلة تدعيم صفوف الفريق للحفاظ على قوامه بأفضل حال.

وسينتظر عشاق الميرينجي، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، لمواصلة المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ريال مدريد في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

ما صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن ريال مدريد، حتى الآن عن أي صفقة رسمية ولكن الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن صفقة كيليان مبابي، الذي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للميرينجي.

وبخلاف صفقة مبابي، فقد ارتبط الميرينجي بالتعاقد مع عدد من النجوم لتدعيم صفوف الفريق، وعلى رأسهم ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ.

وكذلك سينضم لصفوف الفريق الملكي، إندريك اللاعب البرازيلي الشاب، قادمًا من صفوف بالميراس، بعدما أتم عامه الثامن عشر.

من رحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن ريال مدريد، حتى الآن عن رحيل أي لاعب بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بخلاف توني كروس، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.

وقد نرى في الميركاتو الصيفي، العديد من الأسماء تغادر قلعة سانتياجو برنابيو،