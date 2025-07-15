تعرف على جميع التحركات الرسمية لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الفريق البافاري...

كان موسم 2024-2025، عصيبًا على بايرن ميونخ، ومر خلاله بالعديد من الفترات الصعبة، إذ فشل الفريق البافاري، في تحقيق أي بطولة بالموسم المنصرم سوى بطولة الدوري الألماني فقط، حيث خرج من دور الـ16 في كأس ألمانيا، بالاضافة إلى توديع دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية من ربع النهائي.

وسينتظر عشاق البافاري، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف بايرن ميونخ في ميركاتو صيف 2025، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "الفريق البافاري".

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ما صفقات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

انتدب بايرن ميونخ إلى الآن جوناثان تاه من باير ليفركوزن، واللاعب الشاب توم بيشوف لاعب هوفنهايم الأسبق.

اللاعب النادي قيمة الصفقة جوناثان تاه باير ليفركوزن 2 مليون يورو توم بيشوف هوفنهايم 300 ألف يورو

اللاعبون الراحلون عن بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟

رحل ماتيس تيل إلى توتنهام الإنجليزي مُقابل 35 مليون يورو، بينما تعاقد نادي سالزبورج مع اللاعب الشاب فرانز كراتزيج..