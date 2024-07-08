تعرف على جميع التحركات الرسمية لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الفريق البافاري...

كان موسم 2023-2024، عصيبًا على بايرن ميونخ، ومر خلاله بالعديد من الفترات الصعبة، إذ فشل الفريق البافاري تحت قيادة مدربه السابق توماس توخيل، في تحقيق أي بطولة بالموسم المنصرم.

وتستهدف إدارة البافاري تصحيح مسار الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى، وبالفعل تعاقدت مع المدرب فينسنت كومباني، لمحاولة تحسين الأوضاع وعدم تكرار ما حدث في الموسم المنصرم، خلال الموسم المقبل.

وسينتظر عشاق البافاري، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على البطولات في الموسم القادم.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف بايرن ميونخ في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى قلعة "الفريق البافاري".

ما صفقات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتدب بايرن ميونخ إلى الآن بريان ساراجوسا من غرناطة، ونيستوري إيرانكوندا بينما حصل على إريك داير بشكل مجاني..

بينما كانت أكبر الصفقات هي ضم اللاعب ميكايل أوليس من كريستال بالاس مقابل 53 مليون يورو

اللاعب النادي قيمة الصفقة ميكايل أوليس كريستال بالاس 53 مليون يورو هيروكي إيتو شتوتجارت 23.5 مليون يورو بريان ساراجوسا غرناطة 13 مليون يورو ونيستوري إيرانكوندا أديلايد يونايتد 3.4 مليون يورو إريك داير توتنهام مجانًا أرميندو سيب جروتر فيورث 1.5 مليون يورو

من رحل عن بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

انتهى عقد كل من تشوبو موتينج وبونا سار، بينما غادر تيلمان الفريق إلى بي إس في أيندهوفن..