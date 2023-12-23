تعرف على جميع التحركات الرسمية للهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الزعيم؟

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يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا.

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ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الشتوي 2024، إلا أن المدرب جورج جيسوس لا يريد أن تفسد أي صفقة جديدة الحالة الجيدة للفريق المتصدر لترتيب دوري روشن السعودي، لذلك سيتأنى الهلال كثيرًا قبل إبرام أي صفقة.

إذًا، ما هي صفقات الهلال في شتاء 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الزعيم؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

الأولوية في الميركاتو الشتوي 2024 ستكون لإيجاد بديل للبرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة تغيبه حتى نهاية الموسم.

البديل المتوقع سيكون الياباني جونيا إيتو جناح ستاد ريمس، الذي يبدو أقرب المرشحين لخلافة البرازيلي في الزعيم.

كما تكثر الأقاويل بين الحين والآخر حول إمكانية انضمام ليونيل ميسي إلى الهلال معارًا في الميركاتو الشتوي 2024، لكن تبدو هذه الصفقة مستبعدة بكشل كبير.

من اللاعبون الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

هناك لاعبان ينتظر أن يرحلا عن صفوف الزعيم في الميركاتو الشتوي 2024، أولهما هو عبد الإله المالكي الذي كثرت المشاكل بينه وبين جورج جيسوس في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يحزم حقائبه راحلًا إلى نادي الاتفاق.

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بينما يبدو وضع البرازيلي ميشيل ديلجادو مشابهًا لذلك، وهو الذي كان يريد الرحيل في الصيف الماضي.

كما يمكن أن نرى صفقة رحيل للنجم سلمان الفرج عن الهلال إثر مشاكل مع جيسوس، ومن المرجح أن تكون وجهته هي الأهلي السعودي.

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