تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم المارد الأحمر؟

يطمح الأهلي المصري، في إعادة تدعيم صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذ تستهدف إدارة الشياطين الحمر ضم عدد من اللاعبين المميزين، لمساعدة الفريق في الفترة الحاسمة من الموسم، الذي ينافس فيها الفريق على أكثر من لقب.

وارتبط الأهلي، بالتعاقد مع عدد من الأسماء اللامعة خلال الميركاتو الشتوي، خاصة في مركز المهاجم، بعد تراجع مستوى محمود كهربا لاعب الفريق، كما ستبحث إدارة الفريق المصري على حلول دفاعية جديدة.

ولم يقتصر الأمر على التعاقدات فقط، بل هناك أنباء كثير عن رحيل عدد من لاعبي المارد الأحمر، بعد تراجع مستواهم وخروجهم من حسابات المدير الفني مارسيل كولر.

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إذًا، ما هي صفقات الأهلي المصري في شتاء 2025؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن المارد الأحمر؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما صفقات الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

لم يعلن الأهلي، عن أي صفقات رسمية خلال الميركاتو الشتوي حتى الآن، وسط توقعات بتدعيمات كبيرة في صفوف المارد الأحمر، من أجل الاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية، والحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا.

من اللاعبون الراحلون عن الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

لم يعلن المارد الأحمر حتى الآن عن خروج أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي 2025، إلا أن هناك العديد من الأسماء المرشحة للرحيل من بينهم محمود عبد المنعم كهربا، وكذلك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وخالد عبد الفتاح.