ما سر تمسك زيدان بضم بول بوجبا لريال مدريد؟

حاجة في نفس زيدان!

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر



كشفت تفارير صحفية بريطانية وكذلك إسبانية، عن سر تمسك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بضم مواطنه بول بوجبا بالاسم، ليكون سادس صفقات اللوس بلانكوس في مشروع إعادة بناء الفريق مرة أخرى، بعد حملة 2018-2019 الكارثية.

وانضم للنادي الملكي خمسة لاعبين جُدد حتى الآن، مع ذلك، تُجمع أغلب المصادر المقربة من غرفة صناعة القرار في "سانتياجو بيرنابيو"، على أن زيزو ما زال مُصرًا على ضم بطل العالم بالذات، وليس كريستيان إريكسن، لحاجة في نفس زيدان.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ستار" عن "داريو مدريديستا"، فإن مدرب الريال يريد صاحب الـ26 عامًا، لأكثر من سبب، أولهم قدرته على اللعب في أكثر من مكان في منتصف الملعب، عكس الدنماركي، الذي يمتاز بالمهام الهجومية أكثر من الدفاعية.

والسبب الثاني، رغبة المدرب في مد عمر أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش، على غرار ما فعله صاحب الصلعة الشهيرة مع الهداف التاريخي للميرينجي كريستيانو رونالدو، بتعديل مركزه من لاعب جناح أقرب لرقم 9.5، لرأس حربة فتاك، بجانب احترام عامل السن، بإراحته في سهرات الليجا السهلة.

حامل اللقب خارج البطولة 🏆



✨نيجيريا إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على منتخب الكاميرون بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة وممتعة.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/7AwWBLm92y — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ويقول التقرير، إن قدوم بوجبا سيساعد زيدان على تنفيذ خطته للاستفادة من خبر نجمه الكرواتي لأطول فترة ممكنة في الملاعب، على اعتبار أنه سيعتمد على مواطنه بصفة مستمرة في مباريات الليجا الأسبوعية، في المقابل، سيقتصر ظهور لوكا على المباريات المحلية الهامة فقط، ليبقى بكل طاقته في الأبطال، تمامًا كما فعل نفس المدرب مع صاروخ ماديرا قبل 3 سنوات.