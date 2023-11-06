ما سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل في دوري أبطال آسيا؟ وهل يعاني من إصابة؟

لماذا يغيب كريستيانو رونالدو عن لقاء الدحيل في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟ وهل يعاني اللاعب من الإصابة؟

قرر مدرب النصر لويس كاسترو إخراج كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المسافرة إلى الدوحة لمواجهة الدحيل في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأثار خروج اللاعب من القائمة الكثير من التساؤلات حول سبب استبعاده خاصة في ظل تألقه خلال الفترة الأخيرة.

فما سر غياب كريستيانو رونالدو عن لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا؟ وهل يعاني اللاعب من أي إصابة؟

لماذا يغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة الدحيل ضد النصر؟

أكدت شبكة قنوات الكأس أن غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة النصر المسافرة للدوحة لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا يعود لقرار فني من المدرب لويس كاسترو.

وجاء ذلك رغبة من كاسترو في إراحة نجم البرتغال الذي شارك في المباريات الماضية كما لا يزال ينشط مع منتخب بلاده.

ومع وصول كريستيانو رونالدو لعامه الـ38 كان ضروريًا إراحة اللاعب حتى لا يتعرض لأي إصابة، خاصة وأنّ النصر بات قريبًا من حسم تأهله عن المجموعة.

ما هو ترتيب النصر في مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يتصدر النصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بجميع مبارياته الثلاثة الأولى.

ويحتاج النصر إلى التعادل أو الفوز على الدحيل في لقاء الجولة الرابعة لحسم تأهله إلى الدور القادم دون أي معاناة.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في جميع المسابقات بموسم 2023-2024؟

لعب كريستيانو رونالدو 16 مباراة خلال الموسم الحالي رفقة النصر في جميع المسابقات سواء دوري روشن أو كأس الملك أو دوري أبطال آسيا.

واستطاع رونالدو تسجيل 15 هدفًا في جميع المسابقات منها 12 هدفًا في دوري روشن السعودي جعلته يتصدر ترتيب الهدافين.