ما حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج مقالب رامز جلال الجديد 2023؟

تعرف على حقيقة ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي في مقالب رامز جلال الجديد 2023..

خرجت خلال الساعات القليلة الماضية تقارير تفيد بظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي في برنامج مقالب الممثل المصري رامز جلال، الذي يقدمه في شهر رمضان من كل عام.

التقارير بدأت عبر حساب "Golden dose" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو الحساب المتخصص في أخبار عالم الترفيه.

ويفرض رامز جلال حالة من السرية التامة على فكرة المقلب الجديد كل عام، إلا أن التكهنات خرجت بأن التصوير تم في قطر خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، فيما خرجت تقارير أخرى تؤكد أن تصوير البرنامج الجديد يتم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي السطور التالية عبر "جول.كوم" نتعرف على حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج مقابل رامز جلال الجديد..

ما حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج مقالب رامز جلال 2023؟

حتى الآن لا يتعدى الأمر أكثر من تكهنات، ولا توجد أي أخبار حقيقية عن الأمر، خاصة وأن رامز يعتمد على السرية الكاملة في تصوير البرنامج.

الأمر منتشر في الأساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمرجح أكثر أن ظهور رونالدو برنامج مقالب أمر مستبعد إلى حد كبير.

من أشهر نجوم كرة القدم الذين ظهروا في حلقات سابقة من برنامج مقالب رامز جلال؟

خلال السنوات التي قدم فيها رامز جلال برنامج المقالب الخاص به، ظهر معه العديد من نجوم كرة القدم المصريين والعرب.

القائمة تضم نجومًا أمثال محمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والنجم السعودي سالم الدوسري، ومؤمن زكريا، وأحمد حجازي، والتونسي فرجاني ساسي ومواطنه علي معلول.

متى موعد برنامج مقالب رامز جلال الجديد؟

كالعادة في كل عام، من المنتظر أن يبدأ برنامج مقالب رامز جلال الجديد في شهر رمضان 2023.

رامز بدأ تقديم برنامج المقالب السنوي في رمضان من كل عام، حيث يعود أول موسم إلى عام 2011، حين قدم برنامج "رامز قلب الأسد"، فيما كان الموسم الأخير في عام 2022 ببرنامج "رامز موفي ستار" الذي ظهر فيه مع النجم العالمي جان كلود فان دام كمنفذ للمقلب.