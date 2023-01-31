ما حقيقة سخرية عضو مجلس إدارة النصر من رونالدو؟

الصحف العالمية تتحدث عن سحرية أحد النصراويين من نجم الفريق الجديد

Shahid

نشرت بعض الصحف العالمية ومنها إنديان إكسبرس الهندية وماركا الإسبانية مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتحدث بغضب عن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أن هذا الشخص هو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي السعودي.

وقالت ماركا تحديدًا أن إداري النصر غاضب بشدة من عدم تقديم رونالدو للمستوى المطلوب خلال مباراة السوبر أمام الاتحاد، وأنه يصرخ قائلًا "لقد أنفقت 200 مليون يورو على رونالدو وهو لا يعلم إلا أن يصرخ "بووو" تعبيرًا عن احتفاله الشهير "SIIII"، تُرى ما حقيقة هذا الأمر؟

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

يُوضح جول النسخة العربية أن هذا الكلام خاطئًا تمامًا، وأن الشخص الموجود في مقطع الفيديو ليس بمسؤول في النصر أو أي نادٍ سعودي بل هو إعلامي سعودي اشتهر بالتواجد خلف المنتخب الوطني في المحافل القارية والعالمية خاصة كأس العالم.

ويتمتع الفريان بعلاقات جيدة مع عديد الشخصيات الكروية في السعودية لكنه من جانب آخر يُثير الجدل دومًا بتصريحاته، وقد سبق أن زعم أنه من تسبب بشهرة رونالدو حين التقط معه صورة وليس العكس.

الأكثر غرابة في الأمر هو أن الفريان لا يُشجع النصر أبدًا، بل هو مشجع كبير لجاره الهلال ودومًا ما يتواجد معه كذلك في البطولات الخارجية، وإن أعلن غيابه عن مونديال الأندية القادم لاعتراضه على المدرب رامون دياز وطريقة اللعب.

الفريان ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يقول لكن باللهجة العامية السعودية "لم يجلب شيئًا، أزعجتونا وأنتم تقولون سيُسجل 4 أهداف وبوووو (تعبيرًا عن طريقة احتفاله SIIII) لكنه لم يُسجل شيئًا".

الفريان نشر مقطع الفيديو في حسابه الخاص على تويتر، وقد أبدى سعادته بخسارة النصر للسوبر وتواجد مع جمهور الاتحاد في المباراة النهائية لأنه على حد قوله يُشجع الفريق بعد الهلال.

يُشار إلى أن النجم صاحب الـ37 عامًا لعب مباراتين مع النصر، واحدة ضد الاتفاق في الدوري والأخرى أمام الاتحاد في السوبر، ولم يُسجل بهما أي بصمة سواء هدف أو تمريرة حاسمة.

Shahid