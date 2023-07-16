ما حقيقة سخرية روني من رونالدو بعد انتقال ميسي إلى إنتر ميامي؟

النجم الإنجليزي تم تداول تصريحات قوية على لسانه.

يبدو أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة نقل الأخبار قد تسبب في أزمة جديدة مؤخرًا كان أبطالها واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو لاعب النصر وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

حيث تم تداول تصريحات على لسان واين روني يهاجم فيها كريستيانو رونالدو ويمدح ليونيل ميسي بسبب قرار الأخير بالانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ما حقيقة سخرية واين روني من كريستيانو رونالدو بعد انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي؟

لكن كعادة تلك التصريحات التي تتسابق الصفحات على نشرها دون تحري الدقة، لا يوجد أي أصل لها في أي مصدر له مصداقية في عالم كرة القدم.

وبالبحث عن تصريحات واين روني الأصلية وجدنا أن النجم تحدث بالفعل عن ليونيل ميسي وانتقاله للدوري الأمريكي، لكنه لم يذكر حتى كريستيانو رونالدو.

ماذا قال واين روني عن ليونيل ميسي؟

قال روني في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز": "كل شيء جاهز لميسي، لديه زملائه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وربما حتى أندريس إنييستا سينضم لهم ولويس سواريز أيضًا".

وأضاف: "لديه مدرب يعرفه وهو تاتا مارتينو، هو يحبه ويثق فيه، الأمر ضخم بالنسبة للدوري الأمريكي أن يجذب ليونيل ميسي بالأخص في ظل ما يحدث في الدوري السعودي".

وأكمل عن صعوبة البطولة: "ميسي لن يجد الأمور سهلة هنا، الأمر جنوني لكن كل من يأتي يجد الدوري الأمريكي صعبًا للغاية، هناك ظروف مختلفة ومدة مختلفة والكثير من الطاقة والحماس في الملاعب".

جدير بالذكر أن ميسي سيخوض أول لقاء له في صفوف إنتر ميامي بحلول الـ 21 من يوليو الجاري بحسب ما ذكر أحد ملاك النادي وأوضحت شبكة "أبل تي في بلس" الناقلة للدوري الأمريكي.