ما حقيقة إسلام ديدييه دروجبا؟ وما رده على الصور المنتشرة؟

صور منتشرة لدروجبا وهو يشهر إسلامه، فما هي حقيقتها؟!

انتشرت في الساعات الأخيرة الكثير من الصور للنجم الإيفواري ديدييه دروجبا بين مجموعة من الأشخاص وتم تداولها عبر الإنترنت على أساس أن النجم قد أشهر إسلامه.

الصور انتشرت بصورة كبيرة حتى أن البعض قد سلم بحقيقة الخبر، دون الرجوع للمصادر الموثوقة والتي تخص دروجبا نفسه.

ما حقيقة إسلام دروجبا؟

البداية كانت من حساب شخص يدعى دكتور محمد صلاح عبر موقع "فيسبوك"، والذي نشر الصور نقلًا عن صفحة غير معروفة لكنه أكد الخبر.

تأكيد ذلك الحساب للخبر منحه بعض المصداقية، حيث يحمل علامة التأكيد الزرقاء الخاصة بالموقع الشهير، وهو ما ساعد على نشر الخبر بصورة واسعة.

أين كان دروجبا وقت انتشار تلك الصور؟

النجم العاجي السابق لتشيلسي كان في بلاده، بالتحديد في مدينة جيوبيروا جنوب ساحل العاج، حيث حضر فاعلية إجتماعية تخص الوحدة والترابط.

الفاعلية حضرها دروجبا وسط مجموعة من نجوم المجتمع في ساحل العاج، بالإضافة إلى إحدى الوزيرات وتدعى بلموندي دوجو وهي وزيرة التضامن ومكافحة الفقر!

هل هناك أي مصدر رسمي يؤكد خبر إسلام دروجبا؟

حتى الآن لم يصدر دروجبا ما يؤكد أو ينفي هذا الخبر بشكل صريح، حيث خلت صفحات النجم العاجي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"إنستجرام"، من أي منشورات تخص الأنباء المنتشرة، رغم أنها منتشرة منذ ساعات عديدة.

ما هو رد دروجبا على أخبار إسلامه؟

حامل لقب دوري أبطال أوروبا السابق لم يرد بشكل مباشر على ذلك الخبر في الساعات الأولى له، لكن منذ عدة ساعات قام بنشر عدة صور له من تلك الفاعلية التي تحدثنا عليها في الأعلى في مدينة جيوبيروا جنوب ساحل العاج.

دروجبا كتب بيانًا صغيرًا مع تلك الصور، وشكر خلاله وزيرة التضامن وأحد الأصدقاء وشباب المدينة على تنظيم تلك الفاعلية بذلك النجاح الكبير.

وعقب أن أصبح انتشار الخبر لا يمكن إيقافه خرج دروجبا بشكل رسمي ونفى الأنباء، وأكد أن كل ما يظهر في الصور هو مجرد محاولة منه ليكون محترمًا وسط الأصدقاء المسلمين على حد تعبيره.

وكتب دروجبا: "انتشرت قصتي بشكل سريع، لم أغير ديانتي، كنت فقط أحاول أن أظهر الاحترام لأشقائي المسلمين الذين كنت أزورهم، لقد كانت لحظة من أجل الوحدة، حبي لكم جميعًا".

لماذا خبر إسلام دروجبا ملفق؟

بجانب نفي دروجبا نفسه ففي ظل الحقائق التي تم طرحها في الأسطر السابقة حول وجود اللاعب الكبير في مدينة جيوبيروا جنوب ساحل العاج لحضور فاعلية اجتماعية وبوجود وزيرة التضامن والكثير من الشباب ونجوم المجتمع، في ظل البيان الذي نشره دون التطرق لأمر إسلامه من الصعب التصديق بأن الخبر حقيقي حتى يخرج بنفسه ويعلن ذلك.

بالأخص لأن الصور المنتشرة جاءت من نفس تلك الفاعلية، ويظهر فيها بوضوح وجود نفس الأشخاص بجواره، وارتداء دروجبا لنفس الملابس.

ما هي ديانة دروجبا؟

لم يعلن دروجبا عن ديانته بصورة علنية، لكنّ أغلبية سكان ساحل العاج يؤمنون بالدين المسيحي الكاثوليكي.

وظهر دروجبا في أكثر من مناسبة يرتدي أزياء تخص الكاثوليك مما يرجح بقوة إلى أنّه مسيحي الديانة.