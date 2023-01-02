ما حقيقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل يونايتد الصيف المقبل؟

هل يعود رونالدو إلى دوري أبطال أوروبا بمساعدة النصر؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين عن تفاصيل جديدة في عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي، الذي أعلن رسميًا الانتقال له بالمجان.

وانضم رونالدو لصفوف العالمي بعقد لمدة موسمين ونصف وبراتب يصل إلى 200 مليون يورو كأعلى راتب في التاريخ.

وبعد رحيل البرتغالي إلى دوري روشن، ترددت أنباء تشير إلى إمكانية عودته إلى دوري أبطال أوروبا من نيوكاسل يونايتد. فما حقيقة الأمر؟

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى دوري أبطال أوروبا من بوابة نيوكاسل يونايتد؟

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن هناك بند في عقد كريستيانو رونالدو مع النصر قد يمكنه من اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى قبل انتهاء مسيرته.

ويخطط رونالدو للاستفادة من فريق النصر عن طريق المشاركة مع نادي نيوكاسل يونايتد اذا تأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيمكنه الذهاب على سبيل الإعارة هناك لأنهم مملوكون من قبل الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

حقق كريستيانو رونالدو العديد من الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا فهو حتى الآن الهداف التاريخي في هذه البطولة برصيد 140 هدفاً.

وكان رصيده مع ريال مدريد هو الأكثر، إذ سجل 105 هدفًا في 101 مباراة، بينما أحرز 21 هدفًا في 59 مباراة مع مانشستر يونايتد و14 هدف فقط رفقة يوفنتوس في 23 لقاء.

وفاز صاروخ ماديرا بالبطولة خمس مرات، أولها مع مانشستر يونايتد في 2008 ثم أربع مرات رفقة ريال مدريد في 2014، 2016، 2017 و 2018.