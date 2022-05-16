ما حقيقة انتقال لويس سواريز إلى الشباب السعودي؟

بعد عامين من التعاقد معه، قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحيل الأوروجوياني لويس سواريز؛ مهاجم الفريق، بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده.

صاحب الـ35 عامًا كان قد انضم للنادي الإسباني في صيف 2020 قادمًا من برشلونة، الذي قضى به ست سنوات من مسيرته.

كانت مواجهة الأمس أمام إشبيلية هي الأخيرة لسواريز بقميص الروخيبلانكوس، ليختتم موسم شارك به في 44 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.

هل ينتقل لويس سواريز إلى الشباب؟

عديد التقارير أصبحت تتحدث عن الوجهة المقبلة لسواريز، ما بين أوروبا والأمريكتين، حتى أن هناك أحاديث عن احتمالية احترافه في إحدى الدوريات الخليجية.

الدوريات الخليجية، خاصةً القطرية منها، أصبحت مهتمة في السنوات الأخيرة بالتعاقد مع مخضرمي أوروبا، حتى أن منهم من اختتم مسيرته بقميص الأندية القطرية، كتشافي هيرنانديز، الذي لعب للسد ثم تولى المسؤولية الفنية له كمدرب قبل أن يقود برشلونة حاليًا.

لكن حتى الآن، الحديث عن الرغبة في التعاقد مع سواريز يقتصر على السعودية من بين الدول العربية والخليجية.

صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية أكدت بحسب مصادرها أن نادي الشباب السعودي دخل في مفاوضات جادة مع ابن الأوروجواي من أجل الظفر بخدماته في الصيف المقبل.

الشباب يحتاج بالفعل للتعاقد مع مهاجم مميز على وجه السرعة مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية، بعدما فرّط في مهاجمه المميز أوديون إيجالو، الذي انتقل للهلال السعودي في يناير الماضي، وترك ورائه الفريق يعاني من مشكلة في الهجوم، تسببت في ابتعاده عن المنافسة على الدوري.

ما الوجهات الأخرى المحتملة للويس سواريز؟

رغم وصول سواريز لعامه الـ35 إلا أن السباق على ضمه من قبل أندية أوروبا لا يزال محتدمًا.

بعض التقارير أكدت أن هناك أندية بالدوري الأمريكي تريد الظفر بخدمات الأوروجوياني إلا أنها أشارت إلى أن اللاعب لا يريد ترك أوروبا حاليًا.

عديد التقارير تؤكد أن نادي أستون فيلا الإنجليزي هو الأقرب لضم لاعب أتلتيكو مدريد، لكن يتنافس معه أندية إشبيلية الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي وفنربخشه التركي.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية فإن مسؤولي فنربخشه بالفعل حضروا إلى مدريد خلال الفترة الماضية، للاجتماع مع وكيل سواريز، للحديث عن شروطه التعاقدية.

أبرز اللاعبين الذي ضمهم الشباب من أوروبا:

الشباب سبق أن ضم عدد من اللاعبين من أندية أوروبية كبرى، على رأسهم قائده الحالي الأرجنتيني إيفر بانيجا، الذي انضم له قادمًا من إشبيلية الإسباني.

كذلك يلعب له حاليًا السنغال ألفريد نداي، إذ انضم له في صيف 2019 قادمًا من فياريال الإسباني.

هناك أيضًا السنغالي مبابي ديانج، الذي استعاره من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2014.

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