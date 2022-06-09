"ما حققه ماجد عبدالله في 6 سنوات تفوق عليه حمدالله بموسمين"
استعرض الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أرقام ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب العالمي السابق والاتحاد الحالي، مشيرًا إلى تفوق الأخير على الأول.
حمد الله كان أبرز لاعبي نادي النصر خلال المواسم الماضية، قبل أن يتم فسخ التعاقد معه، ثم ينتقل إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
الصرامي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن تحقيق ماجد عبد الله للقب هداف الدوري السعودي 6 مرات، وتحقيق حمد الله نفس اللقب مرتين فقط.
اختيارات المحررين
وجاء نص التغريدة كالآتي: "النجم الدولي السابق الكابتن الكبير ماجد عبد الله حقق لقب هداف الدوري 6 مرات بقميص نادي النصر بمجموع 61 هدفًا".
وتابع: "الإبن الغالي الكابتن حمد الله حقق لقب هداف الدوري مرتين بقميص نادي النصر السعودي بمجموع 63 هدفًا، أي معلومة تاريخية موثقة مرحب بها، قراطيس ما نبغا".
وتمكن حمد الله من أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، بعدما سجل 34 هدفًا في موسم 2018-2019، الذي توجه به النصر ببطولة الدوري.
مدير لجنة التحكيم: النصر الوحيد الذي استمع لتسجيلات الحكام!
واستطاع حمد الله في الموسم التالي 2019-2020 ببطولة الدوري السعودي، أن يحصل على لقب الهداف برصيد 29 هدفًا.