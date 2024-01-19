ما الذي يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى دور 16 من كأس أمم أفريقيا؟

تعرف على حظوظ تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا..

Tod

لم يقدم منتخب مصر، حتى الآن المستويات المنتظرة منه في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتأزم موقفه في مجموعته.

لا تفوت متابعة كوكبة من النجوم العالميين في كأس أمم إفريقيا .. اشترك في منصة TOD من هنا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من غانا، كاب فيردي، بالإضافة إلى منتخب موزمبيق.

وفشل المنتخب المصري، في تذوق طعم الانتصار في اول مباراتين له بالبطولة، إذ اكتفى بالتعادل أمام موزمبيق، ثم أمام غانا بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات مصر - موزمبيق الأحد 14 يناير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني المجموعات مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب 2-2 فيليكس هوفويت-بواني المجموعات كاب فيردي - مصر الإثنين 22 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاب فيردي 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 مصر 2 0 2 0 4 4 0 2 3 غانا 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 موزمبيق 2 0 1 1 2 5 -3 1

ما قواعد التأهل في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتأهل من المجموعة صاحبي المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلى دور الـ 16 بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في كل المجموعات.

ترتيب المجموعة يخضع للمعايير المعتادة الخاصة بعدد النقاط، ولو تساوى فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية بالترتيب:

النقاط المأخوذة من مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

الأهداف المسجلة في مباريات المواجهات المباشرة بين الفريقين.

فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

قرعة

كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

ينتظر منتخب مصر عدة احتمالات للتأهل:

في حال فاز منتخب مصر على كاب فيردي فإنّه يتأهل في المركز الثاني بغض النظر عن نتيجة لقاء موزمبيق وغانا.

في حال تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي فإنّه هناك احتمالان: الأول أنّ تفوز غانا أو موزمبيق بالمباراة وفي هذه الحالة يصبح للفراعنة 3 نقاط بينما يتأهل المنتصر من غانا وموزمبيق إلى الدور القادم برصيد 4 نقاط.

الاحتمال الثاني أن يتعادل منتخبي موزمبيق وغانا، ووقتها يتأهل الفراعنة بثلاث نقاط في المركز الثاني.

أما السيناريو الثالث، أن يخسر منتخب مصر أمام كاب فيردي، وهناك احتمالان: الأول أن تفوز غانا أو موزمبيق في اللقاء وفي هذه الحالة يتأهل المنتصر في المركز الثاني ويبقى مصر بنقطتين على أمل التأهل كأفضل ثوالث.

أما لما تعادلت غانا وموزمبيق فإنّ فارق الأهداف فقط من يحدد من صاحب المركز الثاني بين غانا وموزمبيق ومصر ومن ينتظر أفضل ثوالث.

Tod