"ما حدث عار".. أول رد رسمي من رابطة الدوري الإسباني على تصرف ريال مدريد

ريال مدريد يثير غضب تيباس

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن خلال حفل لرابطة الدوري الإسباني بالأمس دعم 42 ناديًا خافيير تيباس، رئيس الرابطة ما عدا ريال مدريد.

وأقيم بالأمس حفل لرابطة الدوري الإسباني للاعلان عن الاسم الجديد لمسابقاته مع شركة EA Sports كراعي للبطولة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" التقى الرؤساء والمديرون التنفيذيون في مقر Netflix في مدريد، ولم يحضر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أو خوسيه أنخيل سانشيز أو إيميليو بوتراجينيو.

وتابعت الصحيفة أن أحد رؤساء الأندية الحاضرة للحفل قال: "جميع الأندية هنا باستثناء واحد إنه أمر لا يصدق".

وعلق أوسكار مايو، المدير العام التنفيذي في رابطة الليجا على غياب ريال مدريد عن الحفل في تصريحات ببرنامج "El Larguero" قائلًا: "إنه لأمر مخزي إنه يوم مهم للغاية بالنسبة لنا والليجا وكل الأندية أرادوا الانضمام إلينا، حيث وزعنا شارات البطل على برشلونة وغرناطة ورحبنا بالأندية التي صعدت للمسابقة بالموسم الجديد".

وتابع: "لقد حضر الجميع باستثناء مدريد وهذا عار أتمنى أن يرافقونا في هذه الأيام المهمة للمسابقة والتي هي أيضا بطولاتهم".

وحضر جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة وظهر بالقرب من خافيير تيباس، رغم توتر العلاقات سابقًا بسبب قضية نيجريرا.