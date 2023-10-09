"ما حدث عار" .. تشافي ينفجر في وجه التحكيم بعد التعادل أمام غرناطة

مدرب برشلونة يصب غضبه على التحكيم بعد التعادل المحبط أمام غرناطة..

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن استيائه من القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام غرناطة، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب نويفو لوس كارمينيس لحساب الجولة التاسعة في منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

برشلونة تعادل أمام غرناطة بهدفين لكل منهما، وأنقذ النادي الكتالوني نقطة ثمينة في صراع لقب الدوري الإسباني بفضل هدف في الدقيقة 85 سجله سيرجي روبيرتو.

وكاد برشلونة يخطف نقاط الفوز في الدقيقة 90+4 بعد هدف سجله جواو فيليكس، لكن الحكم سيزار سوتو جرادو ألغاه بداعي التسلل على فيران توريس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من العار إلغاء الهدف الأخير، لأنه بخلاف ذلك كنا سنتحدث عن عودة مثالية".

وأضاف: "كان يمنح منح الهدف بنفس قدر عدم احتسابه، فيران ليس متداخلًا في اللعبة، المرة كانت تمر فوق رأسه بمسافة مترين".

وأوضح: "الحكم الرابع أخبرني في البداية أن الإلغاء جاء بسبب لمس فيران توريس للكرة، ولكن بعد ذلك تبين أن الأمر لم يحدث، مع من تداخل فيران من الواضح أنه ليس متداخلًا".

ووجه تشافي رسالة اطمئنان إلى جماهير برشلونة بشأن حالة المدافع الفرنسي جول كوندي الذي خرج من الملعب مصابًا في الشوط الأول.

وقال: "كوندي يبدو بخير، ويبدو أن الأمر ليس خطيرًا، كان يشعر ببعض الانزعاج. دعونا نرى غدًا كيف ستكون حالته".

وردًا على سؤال حول الهدف الأول لصالح غرناطة، والذي جاء في الثواني الأولى من صافرة البداية: "لقد رأيتموه بالفعل، إنه خطأنا في البناء، كنا نعلم أنهم سيبادرون إلى الضغط، كانت خطة المباراة واضحة للغاية وقد أثر علينا استقبال هذا الهدف المبكر".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "لقد قدمنا مباراة جيدة من حيث الأداء وليس من حيث النتيجة، لقد صنعنا فرصًا كافية للحصول على نقاط الفوز".