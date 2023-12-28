ما تلك القسوة يا النصر؟ .. 48 ساعة والعالمي لم يتوقف عن السخرية من الاتحاد!

النصر يتعامل بمبدأ "لا رحمة"!

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مرت 48 ساعة تقريبًا على نهاية مباراة الاتحاد مع النصر التي فاز بها الأخير في جدة 5-2، ورغم ذلك لم يتوقف العالمي من السخرية من العميد عبر منصة إكس!

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المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من دوري روشن السعودي جاءت جميلة ومثيرة، وقد سيطر التعادل 2-2 عليها حتى طرد فابينيو مدافع الاتحاد واحتساب ركلة جزاء نجح كريستيانو رونالدو في استغلالها ليمنح فريقه التقدم بالهدف الثالث ومن ثم يُضيف زميله ساديو ماني هدفين.

حساب النصر عبر منصة إكس احتفل جيدًا جدًا بالفوز، وقد نشر عديد التغريدات التي سخرت من الاتحاد ونجميه عبد الله المعيوف وخاصة عبد الرزاق حمدالله صاحب هدفي أصحاب الملعب في اللقاء.

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رغم هذا ورغم مرور 48 ساعة على نهاية اللقاء، إلا أن حساب العالمي على إكس مازال يسخر من الاتحاد، إذ نشر عدة صور من مران اليوم وكتب معلقًا "مسـاء الخيـر. عـودة للتدريبات بعـد خمسـة الاتحـاد".

خسارة الاتحاد للمباراة جمدت رصيده عند 28 نقطة ليبقى سادسًا في جدول الترتيب وبفارق 22 نقطة عن الهلال في الصدارة، فيما تقدم النصر للنقطة الـ43 ليبقى بـ7 نقاط خلف المتصدر.

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