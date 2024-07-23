ما تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025، جدول المباريات الودية، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

لا يتوقف ريال مدريد عن حصد الألقاب، وهو ما تكرر أيضًا خلال موسم 2023-2024، بعدما حقق النادي الملكي لقب السوبر الإسباني، والدوري الإسباني.

وسيعمل الميرينجي، تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، على وبالتدعيمات الجديدة على مواصلة حصد الألقاب والسيطرة على البطولات.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2024-2025، في منتصف أغسطس وحتى تلك الفترة، سيكون على ريال مدريد الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، سواءً بالصفقات أو المباريات الودية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد الاستعدادية للموسم الجديد 2024-2025.

متى تبدأ تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد 2024-2025؟

من المنتظر أن يبدأ ريال مدريد، تحضيراته للموسم الجديد في منتصف شهر يوليو المقبل، على أن يخوض جولة خارج البلاد في نهاية الشهر وتحديدًا في الولايات المتحدة الامريكية سيتخللها عدة مباريات ودية.

جدول مباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025:

من المنتظر أن يفتتح الملكي، مبارياته الودية أمام ميلان، ثم سيلعب أمام برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ويختتم جولة الولايات المتحدة الأمريكية أمام تشيلسي.