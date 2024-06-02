ما تفاصيل عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد؟ وما راتبه؟

تعرف على تفاصيل عقد كيليان مبابي المنتظر مع ريال مدريد وكم سيتقاضى...

اقتربنا من الفصل الأخير لقصة من أكثر قصص انتقالات كرة القدم إثارة عبر تاريخها، وبعد سنوات من المفاوضات أوشك ريال مدريد، على الإعلان عن ضم كيليان مبابي بشكل رسمي.

وكان كيليان مبابي، قد أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، إلا أن الجميع يعلم أنها ستكون ريال مدريد.

وامتدت مفاوضات ريال مدريد، مع النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، إلى سنوات وكان قريبًا من الانضمام في عام 2022، قبل أن تتعثر الصفقة، إلا أن هذه المرة الأمر على وشك أن يصبح رسميًا ويرتدى مبابي قميص الميرينجي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد، وكم سيحصل النجم الفرنسي مع مدريد.

ما تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد؟

كشف " فابريزيو رومانو" الصحفي الإيطالي الشهير، عن انهاء ريال مدريد، ومبابي كافة تفاصيل الصفقة وتم توقيع العقود بالفعل، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، بعد سنوات من المفاوضات.

وأشار رومانو، إلى أن عقد مبابي مع ريال مدريد، لن يكون كالذي تم تقديمه في صيف 2022، خاصة وأن استراتيجية الملكي تغيرت بعد قرار اللاعب قبل عامين بالاستمرار مع الفريق الباريسي، وسيكون العقد أقل من السابق.

وأفاد الصحفي الإيطالي أن مبابي، سيحصل على رسوم توقيع من ريال مدريد، أكثر من 100 مليون يورو، سيتم تقسيمها على سنوات عقده الخمس.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد من المنتظر أن يعلن عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل، قبل انطلاق بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا منتصف شهر يونيو الحالي.

ما راتب مبابي مع ريال مدريد وما مدة العقد؟

بحسب التقارير الصحفية، فإن كيليان مبابي، سيوقع على عقدًا مدته خمس سنوات مع ريال مدريد، تنتهي في صيف 2029.

ولم يتم الكشف بشكل رسمي حتى الآن عن راتب النجم الفرنسي، مع الميرينجي إلا أنه ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن مبابي سيحصل على 15 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد.