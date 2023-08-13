ما تفاصيل اتفاق مانشيني مع المنتخب السعودي؟ ومدة العقد؟

تعرف على تفاصيل التفاوض بين السعودية ومانشيني

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يتفاوض الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، من أجل تدريب الأخضر السعودي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي رحل لتدريب منتخب بلاده للسيدات.

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ويسعى مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، لحسم التعاقد مع مدرب جديد، وذلك من أجل إعداد الأخضر للمشاركة في كأس أمم آسيا 2024 التي ستقام في قطر.

وكان المسحل قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أن الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين.

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ما هي تفاصيل اتفاق منتخب السعودية مع مانشيني؟

كشف الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان يتفاوض مع مانشيني منذ فترة طويلة.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن العرض السعودي سيشهد الطابع الرسمي خلال الأيام المقبلة، وسيكون من الصعب رفضه من جانب مدرب المنتخب الإيطالي السابق.

ما هي مدة عقد مانشيني مع السعودية وما هي قيمته المالية؟

وأكد دي مارزيو على أن قيمة العقد المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم لمانشيني هو 18 مليون يورو في الموسم الواحد، لإقناع المدرب بتدريب الأخضر.

وتبقى مدة عقد مانشيني مع السعودية 3 سنوات، ليُصبح إجمالي الصفقة هو 54 مليون يورو، إلا إذا تم الاتفاق على مدة أطول.

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