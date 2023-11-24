"ما تغير شيء" .. الاتفاق يستغل محمد نور لـ"السخرية" من الاتحاد

سخرية اتفاقية من الاتحاد بعد التعادل في دوري روشن

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سخر نادي الاتفاق، من غريمه الاتحاد؛ بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتفاق تعادل على أرضه ووسط جماهيره، بهدف لمثله، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر منصة "إكس"، تصريحًا قديمًا للنجم المعتزل محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية؛ بعد إحدى المباريات التي جمعت الفريقين.

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نور قال في هذا التصريح وقتها: "ما تغير شيء.. الاتحاد منذ 3 أو 4 سنوات، إما يتعادل أو يخسر أمام الاتفاق، في الدمام".

واستشهد الاتفاق بهذا التصريح، لـ"السخرية" من الاتحاد، حيث علق على مقطع الفيديو؛ قائلًا: "ما تغير شيء.. يا تتعادل يا تخسر.. هاردلك يا نواخذة، والقادم أجمل".

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