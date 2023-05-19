ما بين القلب يرفض ولا مهرب من الطقطقة .. انقسام جمهور الأهلي حول الفوز بدوري يلو

الأهلي على أعتاب التتويج باللقب

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ضمن الأهلي بالفعل عودته إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم، وقد يُتوج بطلًا لدوري الدرجة الأولى حال حقق الفوز في المباراة القادمة على القادسية وتعثر الأخدود أمام الساحل، وهو الأمر الذي أحدث انقسامًا بين جماهيره.

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الأهلي هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوي يلو، وبعد بدايته المتعثرة نجح في العودة وضمان الصعود قبل نهاية الموسم بـ5 جولات، وقد طرح حساب "زووم الأهلي" عبر تويتر سؤالًا للجمهور حول رغبتهم تتويج الفريق باللقب من عدمه.

الإجابات أظهرت انقسامًا بين الجمهور، حيث فضل البعض الفوز باللقب لأنه في النهاية بطولة ستُضاف لتاريخ النادي كما أنه سيدر عليه بعض الملايين من الريالات، فيما أكد البعض الآخر أنه لا يريد حدوث ذلك أبدًا لأنه لقب سيُذكرهم دومًا بكابوس الهبوط.

أحد المشجعين أوضح أن الأهلي وجمهوره لن يهربوا أبدًا من "طقطقة" المنافسين عليهم لأن الهبوط حدث بالفعل، فيما قال آخر أن عقله يُرحب بالفوز باللقب لكن قلبه يرفض تمامًا.

إليكم بعض تلك التغريدات حول رأي الأهلاوية بشأن فوز الأهلي بدوري يلو ..

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