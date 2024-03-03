ما بين العودة والخيانة والخيار الثالث .. نجم التعاون على أبواب العودة للعب مع الكبار

لاعب المنتخب السعودي ينطلق من جديد

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كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن قرب عودة مدافع التعاون والمنتخب السعودي للعب مع الكبار، وذلك بعد ترحيب ناديه بانتقاله خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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الحديث يدور عن قلب الدفاع، عون السلولي، الذي تخرج من الفئات السنية للاتحاد ولعب للفريق الأول وأعير منه للفيحاء موسم 2019-2020 قبل الانتقال إلى سكري القصيم عام 2021، إذ أوضحت الصحيفة أنه وناديه اقتربا للتوصل لاتفاق مع أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي لإتمام صفقة انتقال الصيف القادم.

رحيل السلولي المتوقع يأتي رغم تجديد عقده في يناير الماضي حتى عام 2027، إذ أبدت إدارة التعاون ترحيبًا بالتخلي عنه حال وصول العرض المالي المناسب، وذلك ضمن سياسة النادي الاستفادة من نجومه المطلوبين في أندية أخرى، مثل انتقال حسن كادش للاتحاد وألفارو ميدران للاتفاق مؤخرًا.

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ولم تكشف الصحيفة ذائعة الصيت عن هوية النادي الكبير الذي سيقتنص مدافع المنتخب السعودي الموسم القادم، إذ قد يعود إلى الاتحاد أو يخونه باللعب للأهلي أو يختار الخيار الثالث وهو الرحيل إلى العاصمة الرياض واللعب للهلال أو النصر.

يُشار إلى أن السلولي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي عام 2022 خلال إحدى مباريات دوري أبطال آسيا، لكنه استطاع التغلب عليها والعودة بطريقة ممتازة للملاعب حتى نال ثقة المدرب روبيرتو مانشيني وكان ضمن كتيبة الأخضر في كأس آسيا 2023.

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