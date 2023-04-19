فيديو | "ما باليد حيلة!" .. تعليق مثير من رئيس الهلال على صفقة ليونيل ميسي

هل قصد فهد بن نافل إشارته أم أن الأمل لا يزال باقيًا في مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي؟

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أخيرًا، نجح أحدهم في إيصال صوته بشكل مباشر لفهد بن نافل؛ رئيس الهلال السعودي، بشأن صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما كانت مجرد مطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ربما الرد لم يعجبه.

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التقارير الأجنبية والسعودية تتحدث منذ أشهر عن مفاوضات الزعيم مع ليو ردًا على تعاقد غريمه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدة تقديم عرض تاريخي للأرجنتيني، ليكون اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وبالأمس، وأثناء حضور رئيس الهلال لديربي الرياض أمام النصر، فوجئ بمشجع يرفع له هاتفه، مكتوبًا عليه: "تكفى ميسي تكفى".

فهد بن نافل أثار الجدل برد فعله، إذ أشار بيده وكأنه يقول: "ما باليد حيلة"، لكن ربما لم يحسن الرئيس قراءة الرسالة بشكل جيد لبعد المسافة، لذا علينا الانتظار لما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا مجانًا.

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