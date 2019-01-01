ما النادي الأكثر منحاً للفرصة للاعبين الشباب هذا الموسم؟

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أصبحت الأموال والصفقات المدوية، هي العنصر الرئيسي الحاكم لكرة القدم في الآونة الأخيرة بقارة أوروبا.

ومع ذلك يبقى البعض محتفظ بمنح الفرصة للاعبين الشباب، وإعطائهم المزيد من الدقائق لإثبات أنفسهم.

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صحيفة"ميرور" البريطانية نشرت إحصائية تكشف عن أكثر 20 نادي أوروبي منح الفرصة للاعبين الشباب هذا الموسم.

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نادي برشلونة الإسباني جاء في المركز الأول بـ319.224 دقيقة منحها للاعبيه خلال الموسم الحالي.

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يليه ريال مدريد 304.052 دقيقة ليأتي بالمركز الثاني، ليون في المركز الثالث 253.906 دقيقة، ومانشستر يونايتد رابعاً 253.677 .

وجاءت باقي المراكز كالتالي :

5 - ستاد رين 191 دقيقة

6 - ريال مدريد 180 دقيقة

7 -أتليتيك بيلباو 179 دقيقة

8 - موناكو 174 دقيقة

9 - أتليتيكو مدريد 169

10 - فالنسيا 162.

وأما العشر المراكز الأخيرة فجاءت بالترتيب كالتالي: فالنسيا، تولوز، باريس سان جيرمان، شتوتجارت، مونبيليه، أرسنال، بوردو، بايرن ميونيخ، روما، أتلانتا ونانت.