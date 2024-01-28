ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور ربع النهائي من منافسات كأس آسيا 2023...

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انطلقت المرحلة الإقصائية من منافسات كأس آسيا 2023 ، وبدأت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور ربع نهائي البطولة.

ونجح ، منتخب أستراليا، في أن يكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي بعد الفوز على إندونيسيا، بينما فجّر طاجيكستان المفاجأة بإقصاء الإمارات.

ونستعرض معكم في "جول" المنتخبات التي تأهلت إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2023

ما المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع نهائي كأس آسيا 2023:

المنتخبات المتأهلة طاجيكستان (العراق - الأردن) أستراليا (السعودية - كوريا الجنوبية) (إيران - سوريا) (البحرين - اليابان) (قطر - فلسطين) (أوزباكستان - تايلاند)

ما موعد دور ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

تبدأ منافسات دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 يوم الجمعة 2 فبراير 2024 بمواجهة بين طاجيكستان والفائز من مباراة العراق والأردن.

البداية النهاية الجمعة 2 فبراير 2024 السبت 3 فبراير 2024

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