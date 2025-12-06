حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 ليصبح أول الواصلين للأدوار الإقصائية.

الأخضر نجح في الفوز على عمان وجزر القمر ليحصد العلامة الكاملة، وتصبح مباراة المغرب أقل أهمية والفوز فيها ضروري فقط لحسم الصدارة.

ولم تمر 24 ساعة، حتى حسم منتخب الأردن تأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز على الكويت والوصول للعلامة الكاملة.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على المنتخبات التي تأهلت إلى ربع نهائي كأس العرب 2025...

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟

بشكل رسمي تأهلت هذه المنتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب 2025