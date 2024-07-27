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Olympische Spiele Paris Olympics
بلال محمد

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

الألعاب الأولمبية الصيفيةمصر الأولمبي

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024...

اقتربنا من نهاية دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، والتي نشهد خلالها العديد من المباريات المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة، وشدة التنافس بين كافة المنتخبات.

وأصبح المنتخب الإسباني، اول الواصلين إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على أوزبكستان، ثم الفوز على الدومينيكان.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

أصبح المنتخب الإسباني، أول الواصلين إلى ربع نهائي أولمبياد 2024.

المباراة التالية

المجموعةالمتصدرالوصيفلم يحسم المركز
الأولى--
الثانية--
الثالثة--إسبانيا
الرابعة--

جدول مباريات أولمبياد باريس 2024 - ربع النهائي

 

رقم المباراةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولىالجمعة 2 أغسطس 2024
16:00 السعودية ومصر		 حديقة الأمراء
2أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثةالجمعة 2 أغسطس 2024
18:00 السعودية ومصر		 ملعب ليون
3 أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعةالجمعة 2 أغسطس 2024
20:00 السعودية ومصر		 ملعب مرسيليا
4أول المجوعة الأولى - ثاني المجموعة الثانيةالجمعة 2 أغسطس 2024
22:00 السعودية ومصر		 ملعب بوردو

ما القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024؟

تنقل فعاليات أولمبياد باريس 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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