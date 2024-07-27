تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024...

اقتربنا من نهاية دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، والتي نشهد خلالها العديد من المباريات المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة، وشدة التنافس بين كافة المنتخبات.

وأصبح المنتخب الإسباني، اول الواصلين إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على أوزبكستان، ثم الفوز على الدومينيكان.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

أصبح المنتخب الإسباني، أول الواصلين إلى ربع نهائي أولمبياد 2024.

المجموعة المتصدر الوصيف لم يحسم المركز الأولى - - الثانية - - الثالثة - - إسبانيا الرابعة - -

جدول مباريات أولمبياد باريس 2024 - ربع النهائي

رقم المباراة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى الجمعة 2 أغسطس 2024

16:00 السعودية ومصر حديقة الأمراء 2 أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة الجمعة 2 أغسطس 2024

18:00 السعودية ومصر ملعب ليون 3 أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة الجمعة 2 أغسطس 2024

20:00 السعودية ومصر ملعب مرسيليا 4 أول المجوعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية الجمعة 2 أغسطس 2024

22:00 السعودية ومصر ملعب بوردو

ما القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024؟

تنقل فعاليات أولمبياد باريس 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.