ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 من كوبا أمريكا 2024؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الـ 8 من منافسات كوبا أمريكا 2024، ومواجهات ربع النهائي....

اقترب دور مجموعات كوبا أمريكا 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 8 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ليكتمل نصاب دور الـ 8 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ربع النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب أول المتأهلين إلى دور الـ 8 بعد فوزه بأول مباراتين له، لكنه يريد ضمان الصدارة في مباراته الأخيرة ضد بيرو.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى دور الـ 8 من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 في كوبا أمريكا 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 8 (ربع النهائي):-

المجموعة المتصدر الوصيف الأولى الأرجنتين - الثانية - - الثالثة - - الرابعة - -

ما موعد دور الـ 8 من كوبا أمريكا 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 8 في البطولة، بداية من يوم الجمعة 5 يوليو 2024..

البداية النهاية الجمعة 5 يوليو 2024 الأحد 7 يوليو 2024

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي