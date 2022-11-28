ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات كأس العالم 2022، ومواجهات ثمن النهائي....

اقترب دور مجموعات كأس العالم 2022، الذي شهد العديد من المفاجآت من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ليضربا موعدًا قويًا في مباريات دور الستة عشر الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وأصبح المنتخب الفرنسي، أول المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الستة عشر، بعد نجاحه في الفوز بأول مباراتين له، ثم لحق به منتخب البرازيل، قبل أن يتم حسم باقي المقاعد في الجولة الأخيرة.

ونستعرض معًا في التقرير التالي من موقع جول، المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ 16 من كأس العالم:

المجموعة المتصدر الوصيف الأولى لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد الثانية لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد الثالثة لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد الرابعة فرنسا لم يتحدد بعد الخامسة لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد السادسة لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد السابعة البرازيل لم يتحدد بعد الثامنة البرتغال لم يتحدد بعد

ما هي مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم 2022؟

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