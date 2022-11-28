الأخبار المباريات
كأس العالم

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

بلال محمد
9:30 م غرينتش+3 28‏/11‏/2022
FIFA World Cup trophy
تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات كأس العالم 2022، ومواجهات ثمن النهائي....

اقترب دور مجموعات كأس العالم 2022، الذي شهد العديد من المفاجآت من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ليضربا موعدًا قويًا في مباريات دور الستة عشر الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وأصبح المنتخب الفرنسي، أول المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الستة عشر، بعد نجاحه في الفوز بأول مباراتين له، ثم لحق به منتخب البرازيل، قبل أن يتم حسم باقي المقاعد في الجولة الأخيرة.

ونستعرض معًا في التقرير التالي من موقع جول، المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ 16 من كأس العالم:

المجموعةالمتصدرالوصيف
الأولىلم يتحدد بعد

لم يتحدد بعد

الثانيةلم يتحدد بعدلم يتحدد بعد
الثالثةلم يتحدد بعدلم يتحدد بعد
الرابعةفرنسالم يتحدد بعد
الخامسةلم يتحدد بعدلم يتحدد بعد
السادسةلم يتحدد بعدلم يتحدد بعد
السابعةالبرازيللم يتحدد بعد
الثامنةالبرتغاللم يتحدد بعد

ما هي مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم 2022؟

ا

متصدر المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانيةمتصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى
متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعةمتصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة
متصدر المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسةمتصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة
متصدر المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنةمتصدر المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)