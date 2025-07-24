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Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تنطلق بطولة أخرى مثيرة ينتظرها جمهور كرة القدم، حين تتم بداية الدوري الإنجليزي 2025-2026 والذي يعد كالعادة بأعلى مستويات المتعة والإثارة.

الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم قياسًا لوجهة نظر الكثيرين الذين يعتبرون مهد كرة القدم المسرح الأقوى والأغلى لممارسة هذه اللعبة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

سيبدأ موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وينتهي يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

البطولةالبدايةالنهاية
الدوري الإنجليزي 2025-2026السبت 16 أغسطس 2025الأحد 24 مايو 2026

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

البطولةالقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي 2025-2026beIN Sports

كيف تشاهد الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة الدوري الإنجليزي 2025-2026 عن طريق تطبيق TOD.


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