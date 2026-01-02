تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
جوفينتوس ستاديوم
team-logoليتشي
شاهد مباريات الدوري الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وليتشي ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 32 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام بيزا، ليستمر في المركز الخامس آملاً في اقتحام المربع الذهبي حال تعثر أحدهم.

ويسعى السيدة العجوز لاستمرار نغمة الانتصارات وعدم التفريط في آي من النقاط الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة المستمرة من باقي الفرق التي تتصارع على الصدارة.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 16، برصيد 16 نقطة، ولن يكون خصماً سهلاً خاصة أنه يحاول الابتعاد عن مراكز الهبوط قدر المستطاع.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 3 يناير 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جوفينتوس ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد ليتشي

يوفنتوسHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestليتشي
16
ميشيل دي جريجوريو
3
جليسون بريمر
15
بيير كالولو
8
تيون كوبمينرس
22
ويستون ماكيني
27
أندريا كامبياسو
5
مانويل لوكاتيلي
10
كينان يلدز
19
كيفرين تورام
11
إيدون زيجروفا
30
جوناثان دايفيد
30
ولاديميرو فالكوني
21
C. Kouassi
25
انتونينو غالو
5
جميل سييبيرت
44
Gabriel
20
يلبير رمضاني
77
محمد كابا
93
يوسف مالح
50
سانتياغو بيروتي
23
ريكاردو سوتيل
9
N. Stulic

4-3-3

ليتشيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • F. Del Rosso

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وليتشي في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وليتشي الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

ليتشي

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب يوفنتوس وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

