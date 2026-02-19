Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoيوفنتوس
أليانز ستاديوم
team-logoكومو
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وكومو ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ توقف رصيد البيانكونيري عند النقطة 46 بعد خسارته في الجولة السابقة أمام إنتر، ليصبح في المركز الخامس، ويحتاج السيدة العجوز لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك كومو 42 نقطة، ويتواجد في المركز السادس، ويقدم أداءً رائع في الموسم الحالي والتي ختمها بالتعادل أمام ميلان في الجولة الماضية، ويطمح بهذا المستوى أن يتواجد في المحافل الأوروبية، ولذا سيكون لقاء قوي بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وكومو في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 21 فبراير 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد كومو

يوفنتوسHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestكومو
16
ميشيل دي جريجوريو
6
ليويد كيلي
27
أندريا كامبياسو
4
فيدريكو غاتي
32
خوان كابال
7
فرانشيسكو كونسيساو
5
مانويل لوكاتيلي
21
فابيو ميريتي
10
كينان يلدز
22
ويستون ماكيني
13
جيريمي بوجا
1
جان بوتيز
31
ميرغيم فوجفودا
2
مارك اوليفييه كيمب
14
جاكوبو رامون
3
أليكس فالي
10
نيكو باز
33
لوكاس دا كونها
20
مارتن باتورينا
23
ماكسيمو بيروني
19
N. Kuehn
11
أناستاسيوس دوفيكاس

4-2-3-1

كوموAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج يوفنتوس وكومو في المباريات الأخيرة

يوفنتوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات يوفنتوس وكومو الأخيرة

يوفنتوس

آخر 5 مباريات

كومو

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب يوفنتوس وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

0