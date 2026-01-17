تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoنيوم
team-logoالهلال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف نيوم، نظيره الهلال، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاثة التي تجعله يواصل الصدارة التي انتزعها في الأسابيع الأخيرة من الدوري السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 18 يناير 2026، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوم ضد الهلال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستوف غالتيير

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج نيوم والهلال في المباريات الأخيرة

نيوم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين نيوم والهلال في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نيوم والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026

