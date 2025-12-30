ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوم، نظيره الاتحاد، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مدينة الملك خالد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية خالد المديفر

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوم ضد الاتحاد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كريستوف غالتيير التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج نيوم والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين نيوم والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026