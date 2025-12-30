ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوم، نظيره الاتحاد، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.
الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على ملعب مدينة الملك خالد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|ثمانية
|خالد المديفر
ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟
يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:
|القمر
|عرب سات
|التردد
|11919
|الاستقطاب
|أفقي (H)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي (V)
|معدل الترميز
|27500
|معدل الخطأ
|3/4
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.
لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا
لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا