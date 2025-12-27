تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoفيرونا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو التاريخي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وهيلاس فيرونا ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك البيانكونيري 32 نقطةـ بعد تعادله في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام ساسوولو، ليخسر الصدارة لصالح الإنتر، لذا يسعى الديافولو لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة الثلاثة، خاصة أن الفارق بينه وبين باقي المنافسين أمثال، نابولي، روما ويوفنتوس قليل.

على الجانب الآخر يحتل فيرونا المركز الـ 18، برصيد 12 نقطة فقط، وبالتأكيد يسعى لحصد آي نقاط مسموحة في أسرع وقت لتجنب الدخول في حسابات الهبوط في نهاية الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvحازم عبد السلام

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد فيرونا

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-5-2

Home team crestهيلاس فيرونا
16
مايك ماينان
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
33
دافيد بارتيساغي
56
أليكسيس ساليمايكيرس
14
لوكا مودريتش
12
أدريان رابيو
8
روبن لوفتوس تشيك
11
كريستيان بوليسيتش
18
كريستوفر نكونكو
1
لورينز مونتيبو
5
أوناي نونييز
37
أرميل بيلا كوتشاب
15
فيكتور نيلسون
73
المعتصم المصراتي
24
أنتوان بيرنيدي
70
F. Cham
63
روبيرتو غاجليارديني
6
نيكولاس فالنتيني
16
جيفت أوربان
17
G. Nascimento

3-5-2

هيلاس فيروناAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وهيلاس فيرونا في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

هيلاس فيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ميلان وهيلاس فيرونا في المباريات الخمس الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

هيلاس فيرونا

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

0