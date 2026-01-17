ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وليتشي ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 3 نقطة بعد الفوز في اللقاء السابق ضمن السيري آ على كومو، ليبقى الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 3 نقاط.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 17، برصيد 17 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا خاصة في ظل سعيه للنقاط من أجل الإبتعاد عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وليتشي في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv فيصل الهندي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ميلان وليتشي الأخيرة

ترتيب ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026