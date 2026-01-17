تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoميلان
سان سيرو
team-logoليتشي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وليتشي ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 3 نقطة بعد الفوز في اللقاء السابق ضمن السيري آ على كومو، ليبقى الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 3 نقاط.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز الـ 17، برصيد 17 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا خاصة في ظل سعيه للنقاط من أجل الإبتعاد عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وليتشي في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان سيرو

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvفيصل الهندي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد ليتشي

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليتشي
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
56
أليكسيس ساليمايكيرس
12
أدريان رابيو
8
روبن لوفتوس تشيك
33
دافيد بارتيساغي
4
صامويل ريتشي
11
كريستيان بوليسيتش
10
رافائيل لياو
30
ولاديميرو فالكوني
25
انتونينو غالو
5
جميل سييبيرت
44
Gabriel
13
M. Perez
20
يلبير رمضاني
29
لاسانا كوليبالي
16
اومري غانديلمان
19
لاميك باندا
50
سانتياغو بيروتي
9
N. Stulic

4-2-3-1

ليتشيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • يوسيبيو دي فرانشيسكو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وليتشي في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليتشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات ميلان وليتشي الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

ليتشي

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

14

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي 2025-2026

