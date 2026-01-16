ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
Stade Mohamed V
team-logoنيجيريا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

يحتضن ملعب محمد الخامس، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025.

يسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق الميدالية البرونزية وعدم العودة إلى الأراضي المصرية خالي الوفاض.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Stade Mohamed V

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مصر ضد نيجيريا

مصرHome team crest

3-4-1-2

التشكيل

4-3-1-2

Home team crestنيجيريا
23
محمد الشناوي
4
حسام عبدالمجيد عبدالسلام
6
ياسر إبراهيم
5
رامي ربيع
14
حمدي فتحي
13
أحمد أبو الفتوح
3
محمد هاني
8
إمام عاشور
19
مروان عطية
10
محمد صلاح
22
عمر مرموش
23
ستانلي نوابالي
13
B. Onyemaechi
6
سيمي اجاي
2
برايت أوساي صامويل
21
كالفين باسي
17
ساندر بيرجي
8
فرانك أونيكا
7
أديمولا لوكمان
4
ويلفريد نديدي
22
اكور ادامز
19
بول اونواتشو

4-3-1-2

نيجيرياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيريك تشيلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مصر ونيجيريا في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نيجيريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا الأخيرة

مصر

آخر 5 مباريات

نيجيريا

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5
