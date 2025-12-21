ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أدرار مباراة الافتتاح لمنتخب مصر في كأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب والتي تجمع الفراعنة مع زيمبابوي.

المصريون يريدون استغلال الحالة المعنوية التي يغرسها المدرب حسام حسن دائمًا في لاعبيه من أجل العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفراعنة من 2010.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة، هو الإثنين 22 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا B Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025

