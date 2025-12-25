ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب أدرار، لاستضافة مواجهة مصر وجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أفريقيا 2025 والمقامة على الأراضي المغربية.

منتخب مصر يسعى للوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين لهدف وهو نفس الهدف الذي يسعى البافانا بافانا لتحقيقه بعدما فازوا بفس النتيجة على أنجولا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025، هو الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت المغرب، الخامسة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا B Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وجنوب أفريقيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا الأخيرة

ترتيب مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025