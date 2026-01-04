تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
Stade Adrar
team-logoبنين
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وبنين، ضمن مواجهات الدور الـ 16 من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المصري تأهل إلى دور الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي في افتتاحية مبارياته ثم على جنوب أفريقيا بهدف نظيف ثم التعادل مع أنجولا دون أهداف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، هو الإثنين 5 يناير 2026، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت المغرب.

crest
كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage
Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 3  بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مصر ضد بنين

مصرHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبنين
1
أحمد الشناوي
6
ياسر إبراهيم
5
رامي ربيع
3
محمد هاني
12
محمد حمدي
19
مروان عطية
14
حمدي فتحي
25
أحمد سيد زيزو
7
محمود حسن تريزيجيه
10
محمد صلاح
22
عمر مرموش
1
M. Dandjinou
3
تميمو وورو
5
يوهان روش
13
محمد تيجاني
6
أوليفيه فيردون
10
أياغون توسين
19
دوكو دودو
4
A. Samadou
8
حسن إيموران
18
جونيور أولياتان
9
ستيف مونييه

4-2-3-1

بنينAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيرنوت رور

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج مصر وبنين في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بنين
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
0/5

تاريخ مواجهات مصر وبنين الأخيرة

مصر

آخر 4 مباريات

بنين

3

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

14

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
3/4
0