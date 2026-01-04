ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وبنين، ضمن مواجهات الدور الـ 16 من كأس إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المصري تأهل إلى دور الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي في افتتاحية مبارياته ثم على جنوب أفريقيا بهدف نظيف ثم التعادل مع أنجولا دون أهداف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025، هو الإثنين 5 يناير 2026، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت المغرب.

كأس أمم إفريقيا - Africa Cup of Nations Final Stage Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبنين في كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 11 R. Moumini

نتائج مصر وبنين في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر وبنين الأخيرة