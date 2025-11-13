ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان الودية 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب مصر مباراته الودية ضد أوزبكستان بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

ضمان تأهل الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة أتى كمتنفس بالنسبة للمدرب حسام حسن، لذلك سيبدأ التركيز على المعترك الأفريقي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان الودية 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية 2025؟

موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية 2025 هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب هزاع بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر وأوزبكستان الودية 2025 ؟

ستنقل مباراة مصر وأوزبكستان الودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية 1 وقنوات أون تايم سبورتس.

القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1 أون تايم سبورتس 1

كيف تشاهد مباراة مصر وأوزبكستان الودية 2025 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباريات مصر وأوزبكستان الودية عبر الإنترنت عبر تطبيق أون سبورتس.

نتائج مصر وأوزبكستان في المباريات الأخيرة