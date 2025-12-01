تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العرب
team-logoمصر
team-logoالكويت
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب لوسيل، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي مصر والكويت في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ويشارك المنتخب مصر والكويت، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من الأردن والإمارات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية والكويت، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

كأس العرب - المجموعة الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحفيظ دراجي
قنوات الكأسخالد الحدي
منتصر الأزهري
أبو ظبي الرياضية 1-
دبي الرياضية 1محمد البدواوي
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشافهد العتيبي

تاريخ مصر والكويت الأخيرة

مصر

آخر 3 مباريات

الكويت

1

انتصار

2

تعادلان

0

انتصار

3

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/3
سجل كلا الفريقين
2/3

نتائج مصر والكويت  في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الكويت
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/13
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مصر والكويت في كأس العرب 2025

